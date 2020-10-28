Беспилотники помогут археологам на раскопках в Самарской области

Самара, 28 октября. Ученые из Самарского национального исследовательского университета используют беспилотники для поиска древних захоронений.

Археологи также будут использовать для исследований лидар, гиперспектрометр и тепловизор. Раскопки пройдут в рамках мультидисциплинарного проекта «Ранние мадьяры на Волге», заявили официальные представители Самарского университета.

Эксперимент и использованием беспилотных летательных аппаратов проводится в условиях раскопок на территории карганно-грунтового могильника. Он располагается в окрестностях села Малая Рязань в Ставропольском районе Самарской области. Исследователи планируют выявить аномалии в рельефе, указывающие на положение захоронений.