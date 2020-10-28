Эксперт перечислил риски, которые тормозят развитие Арктики

Санкт-Петербург, 28 октября. Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба за Арктику. Кто угрожает интересам России за полярным кругом» о рисках, которые сдерживают развитие Северного морского пути (СМП).

25 октября президент РФ Владимир Путин подписал приказ о новой стратегии развития Арктики до 2035 года, развитие СМП в которой является одним из ключевых пунктов. По словам руководителя Центра арктических исследований Института Европы РАН, чтобы обеспечить нормальное функционирование СМП к концу 2025 года в России будет построено еще 4 атомных ледокола класса «Арктика» и 3 более мощных ледокола серии «Лидер». К этому же времени СМП должен перейти в режим самоокупаемости, достигнув размеров перевалки грузов 80 млн тонн (в 2019 году она составила 30 млн тонн).

Вместе с тем, считает Валерий Журавель, необходимо преодолеть риски, которые останавливают грузоперевозчиков в решении использовать более короткий и дешевый маршрут перевозки грузов из Азии в Европу и обратно.

Главными проблемами СМП на данный момент эксперт назвал отсутствие развитой инфраструктуры портов, соответствующей современным требованиям перевалки грузов и безопасного движения по маршруту.

«Нам нужно улучшать инфраструктуру имеющихся 8-10 портов. Необходимо иметь специалистов, которые обеспечивают ледовую проводку, лоцманов, которые сразу будут подхватывать караваны и вести их. Движение по СМП предполагает остановку в тех или иных портах, чтобы какой-то груз сдать и что-то получить. Надо улучшить гидрометеорологическое обеспечение на всем протяжении пути», — перечислил Валерий Журавель.

Важно также оптимизировать экономику проекта, поскольку многие страны недовольны высокими ценами за проводку судов ледоколами.

«Плату надо брать не за то, что проходит ледокол, а за то, что его обслуживают и что туда непосредственно входит. Я считаю, что исходя из погодных условий и экстренных перевозок грузов, тоже можно обсуждать оплату. То есть нужны рамки, в которых будет перемещаться цена за перевозку», — отметил эксперт

Кроме этого, необходимо подумать над тем, как снизить размер страхования грузов.

«Идут жалобы на предмет страхования груза. Страховка здесь значительно дороже, и она учитывает обстоятельства, связанные с природными и климатическими условиями», — рассказал Валерий Журавель.

Также в ходе пресс-конференции член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, как российские ученые отстояли право страны на камчатский шельф и шельф Северного Ледовитого океана.