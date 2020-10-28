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РЖД возобновила дистанционную отмену поездок для россиян старше 65 лет

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РЖД возобновила дистанционную отмену поездок для россиян старше 65 лет

Москва, 28 октября. Холдинг «РЖД» возобновляет возможность дистанционного возврата оформленных в кассах неиспользованных билетов на поезда дальнего следования для пассажиров 65+.

Специальные условия вводятся в связи с пандемией коронавируса и будут действовать до 31 января 2021 года. Предполагается, что это позволит сберечь здоровье пассажиров преклонного возраста, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Данная опция распространяется на поезда и вагоны холдинга «РЖД» и других перевозчиков, включая АО «ТКС», АО «ПКС», АО АК «ЖДЯ», АНО «ЕТД», а также на поезда 7000-нумераций с местами для сидения пригородных пассажирских компаний.

Для отмены поездки гражданину указанной возрастной категории нужно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД». Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты маршрута. Кроме того, он согласует пункт продажи, где в течение полугода можно будет получить денежные средства при наличии оригинала проездного документа.

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