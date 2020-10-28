Военный эксперт объяснил громкие заявления Трампа о «зависти России» США

У США нет такого уровня вооружений, как у России. Высказывание действующего президента Дональда Трампа о том, что «Россия завидует военной мощи США» — это слишком громкое заявление для предвыборной кампании. Об этом в беседе с ФАН заявил военный эксперт Иван Коновалов.

На днях Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в Висконсине заявил, что Россия, Китай и все другие страны «завидуют вооружениям США». Кроме того, в Белом доме неоднократно утверждали, что и РФ, и КНР «заинтересованы в подрыве военного имущества Соединенных Штатов». Трамп отметил, что США больше других стран затрачивает денежных средств для развития вооружения, и этим объясняется, что сейчас в стране «лучшая военная техника в мире». До этого Трамп успел отличиться подобным высказыванием – на минувшей неделе президент США заявил, что за время его правления государство модернизировало «ядерное оружие до невиданного уровня». Трамп считает, что ни Россия, ни КНДР, ни Китай «никогда не видели такого оружия», какое есть сейчас в его стране. Дональд уверяет, что всего за 3,5 года администрация США «восстановила мощь вооруженных сил страны», поэтому лидеры других стран «завидуют тому, что делает Америка». Также глава государства заявил, что при нем сейчас вооруженные силы США «сильнее, чем когда-либо.

Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века, военный эксперт Иван Коновалов в комментарии ФАН рассказал, почему Дональд Трамп не стесняется громких заявлений, в том числе и в адрес России.

Коновалов заявил, что эти заявления не являются правдой, а РФ по многим показателям превосходит США в сфере вооружения.

«Это абсолютно голословное заявление. Потому что по целому ряду позиций Соединенные Штаты отстают от России. Например, в системе радиоэлектронной борьбы и системе-сенсации гиперзвукового оружия. В США такого уровня вооружений нет, им нужно нагонять в этой области. Что касается Китая, пусть это остается на совести Трампа, тут китайские товарищи должны ответить, чему они конкретно «завидуют». По темпам перевооружения Китай от Америки не отстает, по качеству и эффективности боевых платформ у них разные позиции. Китай, например, очень скоро приблизится к США по авианосным группировкам, хотя нужны ли эти авианосные группировки сейчас, после того, как появилось гиперзвуковое оружие, появилась российская противокорабельная ракета «Циркон», большой вопрос. Трамп вечно отличается какими-то громкими заявлениями. Да у США больше денег вкладывается в вооружение, это факт, у России не такой большой военный бюджет», — поделился мнением специалист.

Военный эксперт заявил, что Трамп бросается громкими словами, чтобы показать, что он принес очень много пользы для США за время своего президентства, ведь еще четыре года назад Трамп утверждал обратное, заявляя, что Штаты прилично отстают от России в гонке вооружений.

«То, что он поменял свое мнение, это связано с предвыборной кампанией. Прошло четыре года. Трамп держит отчет перед избирателями по всем позициям. У него были заявления и по внешней политике, и по внутренней, и по военным направлениям. Он везде восхваляет свое собственное президентство, упираясь на то, что, когда он стал главой государства, дела у страны были в упадке, а за четыре года он совершенно все исправил. Это, конечно, не так. Естественно, что такого рода заявления — это необходимость зафиксировать определенное количество отчетных заявлений, в том числе и по военной тематике», — уверен Коновалов.

Также военный эксперт объяснил, почему для России совсем не важно, кто станет президентом США на ближайшие четыре года.

«Для России все равно, кто станет президентом в США. Для РФ ничего особо не изменится, потому что кто бы ни был там президентом, большая часть американских политиков строят свои карьеры на отрицательном отношении, на конфронтации с Россией. Республиканцы вообще всегда были жестко настроены и по отношению к Советскому Союзу, и по отношению к РФ, особенно в последние годы. Демократы, прежде всего, ненавидят Дональда, и если Трамп останется на второй срок президентства, то, естественно, они усилят борьбу против него. Они будут усиливать антирусское направление, всячески пытаясь обвинить Трампа в сотрудничестве с Москвой, также будут заявлять об «известном русском следе», о том, от чего действующий президент страны постоянно отбивается. У Джо Байдена очень серьезные интересы на Украине: он заинтересован в продолжении той ситуации, которая происходит рядом с Россией, на Украине», — объяснил Коновалов.

Ранее стало известно, что кандидат на пост президента США, действующий президент страны Дональд Трамп намерен провести более десятка митингов за двое суток. Если Трампу удастся за 48 часов перед днем голосования провести 11 акций, то он установит национальный рекорд по этому показателю.