Медцентр Минобороны на Камчатке принял более 400 пациентов с коронавирусом

Петропавловск-Камчатский, 29 октября. Многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны России на Камчатке, принял более 400 пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе военнослужащие и жители региона, передает ФАН. В Минобороны уточняют, что центр работает в штатном режиме.

Пациентов в медцентре Минобороны обследуют с помощью новейшего рентгеновского оборудования, компьютерного томографа, аппаратов УЗИ и ИВЛ. Всего в многофункциональном центре на Камчатке установлено больше 1300 единиц специального оборудования и предметов медицинского назначения.

Медицинские сотрудники центра прошли обучение и переподготовку на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Напомним, медицинский центр в Петропавловске-Камчатском возводился по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Министерства обороны для регионов с повышенной сейсмической активностью.

Строители гарантируют лечение пациентов и безопасную работу медицинского персонала в условиях девяти бальной сейсмичности по шкале Рихтера.