Сын Алибасова высказался о «шашнях» отца с молодой массажисткой

Москва, 28 октября. Бари Алибасов — младший, сын известного музыканта, резко высказался о «шашнях» отца с молодой массажисткой, которая, по его мнению, охотится за деньгами звезды.

Основатель группы «На-на» недавно опубликовал в Instagram видео, на которых продемонстрировал публике помощницу-массажистку. Девушка не только размяла спину музыканта, но и исполнила для него танец живота.

Сын артиста резко отреагировал на интерес отца к девушке. Он подчеркнул, что Алибасов-старший «бежит» от близких и окружает себя «подхалимами».

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы «Крот» не пило», — едко добавил сын знаменитости.

Алибасов-младший не скрывает неприязни к супруге отца, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он заявил, что лучше наследство родителя достанется молодой массажистке, чем 82-летней артистке.

«Тут хотя бы будет эстетический кайф. <…> Да начнется война массажисток за отцовское наследство!» — заключил он в разговоре с Пятым каналом.

Музыкант накануне объявил, что намерен разорвать отношения с супругой. Причиной он назвал скандальную историю с московской квартирой. По словам адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, актриса тоже готовится к разводу.