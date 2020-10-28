Эстония намерена создать спутниковую программу для слежки за Россией

Таллин, 28 октября. Эстония намерена создать с Литвой и Латвией совместную спутниковую программу, которая позволит следить за Россией.

Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, передает Sputnik.

По его словам, балтийские страны должны объединить свои усилия для создания спутниковой программу, которая позволит в реальном времени наблюдать за происходящим на территории республик, а также на территориях ближайших соседей.

«Если однажды одному из нас придется трудно, если на одного из нас нападут, то остальные двое должны быть сразу готовы помочь. Важна мобильность», — подчеркнул Херем.

Ранее стало известно, что американские бомбардировщики отработали удары по территории России. Три бомбардировщика В-52Н ВВС США вылетели с британской авиабазы «Фэрфорд» после чего пересекли Нидерланды, Германию, Польшу, страны Балтии, район эстонского полигона «Тапа» и направились обратно, облетая акватории Балтийского и Северного морей. В ходе полета бомбардировщики США отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области, передает «Вечерняя Москва».