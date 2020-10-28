Карабах заявил о подавлении азербайджанских огневых точек в тылу

Ереван, 28 октября. Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили огневые точки азербайджанских военных, передает РИА Новости.

В Минобороны Нагорного Карабаха отметили, что минувшим днем Азербайджан нанес массированные артиллерийские удары по территории республики. Под ударами азербайджанских военных оказались города Шуши и Степанакерт. В результате обстрела столичный роддом и повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, погиб один мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

«В результате соразмерных действий Армии обороны Нагорного Карабаха огневые точки, находившиеся в глубине территории противника, подавлены», — говорится в заявлении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль горд Кубатлы в Нагорном Карабахе. Позднее представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил данную информацию, отметив, что армянские военные были вынуждены оставить город, передает «Вечерняя Москва».