Трасса «Самара–Бугуруслан» будет готова раньше установленного срока

Самара, 28 октября. Работы на дороге «Самара-Бугуруслан» завершат раньше установленного срока.

Информация о досрочном завершении строительных работ появилась после выездного совещания, проведенного губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 28 октября. Участок трассы в 33 км привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные автомобильные дороги».

Все работы будут завершены в ближайшие недели, что на год быстрее установленного срока. Сейчас подрядчик устраняет замечания, которые возникли у рабочей комиссии. Средства на ремонт участка дороги «Самара–Бугуруслан» были выделены из областного бюджета.