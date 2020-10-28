Перечислены плюсы выдачи россиянам кредитов по водительским правам

Москва, 28 октября. МЭР России предлагает использовать водительские права в качестве документа для упрощенной идентификации граждан. Инициатива упростит оформление кредитов.

Разрабатываемый Минэкономразвития России законопроект включит водительское удостоверение в список документов ускоренной идентификации граждан. Это означает, что россияне смогут оформить некоторые финансовые услуги без паспорта — далеко не все регулярно носят его с собой.

При помощи водительских прав можно будет получить микрокредит не более 15 тыс. рублей, забрать выигрыш в лотерею или получить информацию от негосударственного пенсионного фонда. Мера может быть полезна тем, кто не может, по какой-либо причине, предоставить финансовой организации паспорт.

Раньше без основного документа можно было получить деньги только в ломбарде, сообщила телеканалу "360" руководитель проекта федерального интернет-издания «Микрокредиты России» Юлия Зиберт. После принятия изменений россияне и иностранные граждане получат большую свободу выбора. Кроме того, инициатива может помочь мигрантам.