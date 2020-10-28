Вирусолог подтвердил, что Корчевников может вновь заразиться коронавирусом

Российский тележурналист, телеведущий и актер Борис Корчевников может снова заболеть коронавирусом. О возможности повторного заражения смертельной инфекцией рассказал профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в комментарии ФАН.

Последний выпуск проекта «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» стал причиной для беспокойства в Сети. Актер Сергей Жигунов, экс-супруг героини программы актрисы Веры Новиковой, разместил пост в своем Instagram-аккаунте о том, что якобы вся съемочная группа, в том числе и ведущий, может быть заражена коронавирусом.

Артист объяснил, что у подруги бывшей супруги Жигунова, которая была на съемках программы, диагностировали COVID-19.

«Сейчас у нашей подруги 25% легких поражены и подтвержден коронавирус. Вся съемочная группа в контакте», — подписал пост Жигунов.

Также артист предупредил Бориса Корчевникова, чтобы тот был осторожен, задав в комментарии к посту риторический вопрос:

«Ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим?»

Корчевников переболел коронавирусом весной. Риск заразиться повторно новой коронавирусной инфекцией достаточно велик, об этом рассказал вирусолог Аграновский.