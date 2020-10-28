Туристы нашли способ попасть на Бали в пандемию

Москва, 28 октября. Желающим перезимовать на Бали россиянам раскрыли секрет проникновения на остров во время пандемии коронавируса. Для этого нужно оформить специальный документ.

Путешественники-лонгстееры могут оформить бизнес-визу, чтобы посетить популярный курорт. Такой документ оформляют в деловых целях, например, провести переговоры с местными бизнесменами. Максимальный срок пребывания в Таиланде составляет 60 дней и может быть продлен на 30 суток. Подобная поездка грозит некоторыми рисками.

Если заявленная цель путешествия не совпадает с фактической, туриста могут депортировать из страны. Чтобы подать заявку за бизнес-визу, необходимо предоставить копию загранпаспорта, результат теста на COVID-19, страховой полис и гарантийное письмо о готовности соблюдать режим самоизоляции.