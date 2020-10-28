Решетова опровергла слухи, что рассталась с Тимати из-за его матери

Москва, 28 октября. Модель Анастасия Решетова ответила на слухи, согласно которым причиной ее расставания с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) стала его мать Симона.

Решетова рассталась с Тимати в сентябре этого года. Модель призналась, что изменилась как она сама, так и ее взгляды на жизнь, хотя роман с певцом был «многогранным и эмоциональным».

Поклонники решили, что поспособствовать разрыву могла мать рэпера. Фанаты заметили, что женщина всегда проявляла большую симпатию к первой избраннице сына, модели Алене Шишковой, и их дочери Алисе. А с Ратмиром — сыном Решетовой — проводит куда меньше времени.

Решетова в Instagram Stories ответила на вопрос подписчика и опровергла слухи о том, что вина за расставание пары лежит на Юнусовой.

«Неужели вы думаете, что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь? Нет, в этом виноваты только мы сами», — подчеркнула модель.

В жизни Тимати в этом году произошли большие перемены. Он не только расстался с Решетовой и решился участвовать в шоу «Холостяк», но и ушел из лейбла Black Star. Теперь певец пытается отвоевать свой сценический псевдоним.