Россияне с авиабилетами на несуществующие рейсы массово теряют деньги

Москва, 28 октября. Россияне, купившие авиабилеты, начали массово терять деньги. Подробности рассказали в АТОР.

Речь идет о россиянах, столкнувшихся с мошенниками. Они приобрели авиабилеты на несуществующие рейсы. Сейчас в стране насчитывается несколько тысяч пострадавших путешественников. Особенно остро обстоит ситуация с рейсами в Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Это "виртуальные" рейсы. Они существуют в расписании авиакомпаний. Однако на практике не выполняются. На такие билеты можно наткнуться даже при использовании популярных поисковых систем. Многим туристам приходится отменять отпуск, а их средства замораживают на счетах перевозчика.