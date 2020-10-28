Турагенты назвали самые популярные новогодние направления у россиян

Москва, 28 октября. Примерно две трети всех продаж новогодних туров приходится на долю внутрироссийских направлений.

Такую статистику представили в онлайн-турагентстве Level.travel. Там также уточнили, что средняя стоимость покупки составляет 57 тысяч рублей. Лидируют в списке предпочтения россиян береговые отели Сочи, на их долю приходится 59% новогодних бронирований. Вторую строчку занимает Красная Поляна, а далее следуют Крым, Калининградская область, Казань и курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).

«Год назад на долю российских направлений приходилось всего 4% новогодних продаж, при том же значении среднего чека — чуть более 57 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Среди международных направлений отдыха первое место занимает Турция с 16% бронирований, затем идут Танзания, Куба, Абхазия и Египет.

Средний чек на забронированные в октябре авиабилеты с вылетом в новогодние праздники туда-обратно по России практически не изменился. при этом стоимость билетов за границу существенно снизилась: с 27 404 до 14 422 рублей.