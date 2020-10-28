Донбасс сегодня: секретная карта потеряна в зоне ООС, радикалы призывают ВСУ к протестам

Южная часть ДНР обстреляна из гранатометов. Националисты готовят беспорядки в Мариуполе. СБУ следит за мирными жителями Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Поселок Ленинское на юге Донецкой Народной Республики обстрелян украинскими войсками в минувшие сутки. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов. Пострадавших среди гражданского населения и военных нет. Кроме огневой провокации, в Народной милиции ДНР сообщают о других нарушениях противника.

Так, согласно отчету международных наблюдателей ОБСЕ, в подконтрольной ВСУ части поселка Зайцево под Горловкой киевские силовики установили более 260 противотанковых мин поперек улиц рядом с жилыми домами.

В районе Артемовска, Водяного, Зайцево, Трудовского и Березового украинские силовики разместили буксируемые 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б», боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Эти данные приводятся и в отчетах международных наблюдателей.

Радикалы подбивают ВСУ на протесты в Донецкой области

Недовольные результатами местных выборов в Донбассе представители националистических организаций «Правый сектор»1 (запрещена в России) и «Национальный корпус» призывают местное население Мариуполя к протестам, сообщает донецкое управление народной милиции. Националистов не устроила победа в городе политической силы действующего градоначальника Вадима Бойченко.

Представители радикальных организаций агитируют за партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». В день голосования, вопреки запретам, установленным украинским избирательным законодательством, «правосеки» осуществляли активную агитацию на избирательных участках. На данный момент, сообщают военные ДНР, нацгруппировки намерены провести серию акций протестов и, возможно, добиться пересчета голосов. Агитация проводится радикалами как среди местного населения, так и среди военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Командир роты ВСУ потерял секретную карту

В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ работает группа службы защиты гостайны из штаба северной оперативно-тактической группировки войск, сообщает луганское управление народной милиции. Причиной тому стал инцидент в одном из увеселительных заведений Станицы Луганской, где командир одной из рот потерял рабочие карты во время распития алкоголя.

Чтобы не допустить утечки в Сеть или попадания не в те руки информации из утерянной карты, у всех свидетелей, включая гражданских, находившихся в тот вечер в одном заведении с военными прошли незаконные обыски в домах. Секретная карта так до сих пор не найдена.

Сотрудники СБУ устанавливают на телефоны жителей специальное ПО

Представители украинской спецслужбы устанавливают на смартфоны пересекающих линию разграничения гражданских специальное программное обеспечение для слежки, считают в Народной милиции ДНР. Подтверждением служат показания местных жителей, которые после беседы с сотрудниками СБУ замечают ускоренную разрядку батарей своих телефонов и повышенное расходование интернет-трафика.

Как рассказывают люди, при каждом пересечении пункта пропуска через линию соприкосновения у них забирают телефоны, куда, вероятно, и ставят нужное украинским спецслужбам программное обеспечение. В Донецке призвали жителей быть осторожными и прекратить брать с собой смартфоны в поездки на подконтрольную Украине территорию.

1 Организация запрещена на территории РФ.