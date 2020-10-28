Работу ПНС Ливии по борьбе с распространением COVID-19 выполняет ВОЗ

Феццан, 28 октября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила южному региону Ливии необходимые медикаменты и средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает издание Libya24.

Для профилактики COVID-19 в североафриканское государство доставили более 220 тысяч средств индивидуальной защиты, порядка 12 тысяч щитков для лица, 75 термометров и другие медицинские принадлежности.

Также ВОЗ выделила 108 кислородных концентраторов, пять тысяч флаконов инсулина и 2200 картриджей для аппаратов диагностирования состояния пострадавших от коронавирусной инфекции.



Напомним, что в Ливии зафиксировано порядка 59 тысяч случаев заражения COVID-19. Несмотря на распространение эпидемии, Правительство национального согласия (ПНС) оказывало сопротивление миссии ВОЗ. Ранее боевики уже перехватывали гуманитарный груз, который направлялся для жителей страны.

За вспышку заболевания в регионе ответственны триполитанские «власти». В Ливии вирус появился после переброски иностранных боевиков, которых Анкара систематически отправляет для поддержки сил ПНС. Напомним, что правительство Турции занижает официальную статистику больных коронавирусом в несколько раз.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что еще одним рассадником коронавируса в Ливии являются лагеря нелегальных мигрантов, подконтрольных ПНС. Беженцы уязвимы к инфекциям, так как содержатся в антисанитарных условиях.