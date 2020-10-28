На днях президент Владимир Путин подписал стратегию развития Арктической зоны до 2035 года. В стратегии достаточно четко прописаны основные пункты: совершенствование состава и структуры вооруженных сил в Арктической зоне, развитие Северного морского пути (СМП), разработка новых месторождений. В документе упомянуто, что континентальный шельф России в Арктике содержит более 85,1 трлн куб. м природного газа и 17,3 млрд тонн нефти. Исходя из этих данных становится понятно, насколько важно «застолбить» за собой право на эти территории. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты объяснили, почему Россия имеет право на Арктический шельф и на защиту Арктики от НАТО.

Арктика, безусловно, является зоной российских интересов. Специалисты считают, что Россия вправе претендовать на эту территорию. По словам председателя рабочей группы Международных научных инициатив в Российской Арктике Аркадия Тишкова, сейчас Россия пытается доказать свое право на значительные доли акваторий в Арктике, используя научные данные о подводных хребтах, которые являются продолжением нашей территории.

«Открытие хребтов в Северном Ледовитом океане, в том числе подводный хребет Менделеева, — одно из крупнейших географических открытий XX века, и оно принадлежит России. Есть положение Морского права, согласно которому засчитываются границы шельфа, которые идут от материкового склона. И эти поднятия являются проявлением продолжения материкового склона арктического фасада нашей страны. Поэтому наши претензии обоснованы», — объяснил ученый.

Он напомнил, что это не первая попытка России закрепить за собой Арктический шельф. С первого раза наша заявка потерпела фиаско, потому что было недостаточного геофизических исследований. Сейчас техническое оснащение позволило собрать необходимую информацию. Российские военные гидрографы одними из первых провели требуемые исследования и доказали, что Арктический шельф является продолжением континентального шельфа. Получается, что все эти миллионы квадратных километров принадлежат России. Аркадий Тишков считает, что на этот раз проблем с признанием права на территории не будет. Ученый привел в пример Камчатский шельф, который Россия смогла отстоять с теми же аргументами.

«Теперь в районе Западной Камчатки не проходной двор, а наше море. То же самое сработает и в отношении Арктики. А речь об интернационализации Арктического шельфа — это уже политика, а не наука», — заявил он.

Но в современном мире не все зависит от документов и соглашений. По мнению заведующего отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, Россия действует в рамках международного права, но трактовка этого права зависит от политических интересов других стран. А за пределами международного права разрабатываются позиции в интересах тех или иных игроков. Например, Евросоюз очень хотел получить статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете и сейчас уже планирует разработать вариант своей Арктической стратегии. Они очень озабочены активными действиями России в Арктической зоне. Дмитрий Данилов отметил, что Россия в освоении Арктики опережает другие страны и является основным экономическим агентом в этой зоне.

«Если мы посмотрим на развитие нашего ледокольного флота и сравним это с программами других государств, то увидим свое превосходство: США только-только запланировали подобную программу, Китай тоже не очень активно движется в этом направлении, а у других стран фактически нет ледокольного флота», — поделился он.

Одним из ключевых пунктов стратегии развития Арктики является развитие Северного морского пути. Грузопоток по нему увеличивается с каждым годом, в 2018 году он составил 30 млн тонн грузов. Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель, сказал, что его пока не сравнить с Суэцким каналом, но перспективы хорошие.

«Это наша транспортная национальная стратегия. Сейчас идет динамика увеличения грузопотока по СМП. Наши ледоколы позволяют круглогодично обеспечивать перевозку грузов. Согласно Морскому регистру, у нас свыше 40 ледоколов различной направленности. Основное ядро составляют атомные ледоколы, их около восьми. Сейчас состав российского флота принят ледокол проекта 22220 «Арктика». До 2025 года будут спущены на воду еще четыре таких же ледокола, два из них уже начали строить. Также будут три атомных ледокола «Лидер», — рассказал эксперт.

Однако если строительство ледокольного флота в России налажено, значит, с соответствующей инфраструктурой в Арктической зоне явные проблемы, например, один из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков рискнул пойти по Северному морскому пути, но так и не смог загрузиться рыбой из-за «бедной инфраструктуры». Валерий Журавель убежден, что исправить ситуацию можно, для этого и была разработана стратегия развития Арктики.

«Надо будет развивать порты, которые расположены по «трассе». Во-вторых, нужны специалисты, которые будут обеспечивать ледовую проводку: лоцманов, которые будут сразу подхватывать караваны и вести их. В настоящее время необходимо улучшить гидрометеорологическое обеспечение по трассам Северного морского пути, чтобы четко представлять, какая будет погода и так далее», — поделился мнением Журавель.

Азиатские страны часто упрекают Россию в том, что им приходится платить и за проход по СМП, и за обслуживание проходящих судов. Но плату надо брать не за то, что ледокол проходит, а за то, что его обслуживают, считает эксперт. Денежный вопрос надо обсуждать исходя из погодных условий и экстренных перевозок грузов. Он также добавил, что часто идут жалобы на стоимость страховки грузов. Но здесь все логично: она значительно дороже обычной, поскольку учитывает особые обстоятельства, связанные с погодными условиями. Также Валерий Журавль призвал не забывать о том, что СМП станет выгодным для России, когда грузоперевозки по нему достигнут объема в 80 млн тонн в год.

Страны Запада обеспокоены не только освоением Северного морского пути и добычей углеводородов в Арктике, которую осуществляет Россия, но и планами по развитию там военной инфраструктуры. В стратегии, подписанной президентом Владимиром Путиным, прямым текстом говорится о необходимости «совершенствования состава и структуры Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне». Дмитрий Данилов заявил, что Россия имеет полное право размещать военные объекты на своей территории. И они размещаются исходя из существующих или ожидаемых угроз.

«Россия всегда выступает за мирную Арктику, но это не значит, что мы не должны развивать военную инфраструктуру на своей территории под конкретные задачи. Если говорить военно-политическим языком, то зона Арктики входит в зону ответственности НАТО. Но НАТО сейчас в Арктике фактически не представлена. И тут речь не о базах и учениях, а об отсутствии конкретной Арктической политики у Альянса», — сказал эксперт.

Он напомнил, что раньше НАТО не была представлена ни в киберпространстве, ни в космосе. Однако США добились изменения концептуальных установок НАТО и включили эти сферы в интересы Альянса. То же самое может быть с Арктикой, предостерег Дмитрий Данилов.

