Блогер объяснил, как в Доминикане относятся к отдыхающим из России

Москва, 28 октября. Отличительной чертой русского туриста жители Доминиканской Республики называют вспыльчивый темперамент.

Стереотипами, которые сложились у доминиканцев о русских туристах, поделилась путешественница в блоге "Доминикана с Alexdominicacna" на площадке "Яндекс.Дзен". К примеру, жители республики часто обращают внимание на крики, которые позволяют себе отдыхающие из России.

"Так кажется доминиканцам, когда мы просто разговариваем. Да чего говорить! Эмоции у нас точно тропические", — рассказала автор.

Островитяне также считают женщин из России очень красивыми и недоступными. Мужчины же кажутся им ревнивыми и вспыльчивыми, так как им не нравится, когда к их спутницам кто-то приближается. При этом доминиканцам нравится то, что туристы из РФ покупают много экскурсий и сувениров.