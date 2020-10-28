Момент падения метеорита на Сахалине попал на видео

Оха, 28 октября. Падение метеорита заметили в небе над Сахалином. Очевидцы чрезвычайного происшествия поделились уникальными кадрами с записи видеорегистратора автомобиля.

Жители города Оха на севере Сахалинской области смогли увидеть в небе яркую вспышку, похожую на метеорит. Неопознанный объект на мгновение озарил город и скрылся из поля зрения.

Пользователи сети Интернет оценили видеоролик с моментом падения возможного метеорита. На уникальных кадрах можно увидеть, как некий объект пролетает над небом справа и гаснет. Публикация набрала множество восторженных комментариев.