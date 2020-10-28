Менеджер Муцениеце заявил, что у актрисы нет времени думать о Прилучном

Москва, 28 октября. Актриса Агата Муцениеце не в курсе о желании ее экс-супруга Павла Прилучного возобновить отношения, заявил менеджер звезды.

СМИ в среду сообщили, что актер решил бросить звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович и вернуть бывшую супругу. По словам знакомых актрисы, ей даже пришлось обратиться к психологу из-за болезненного разрыва.

Менеджер Муцениеце подчеркнул, что у актрисы сейчас настолько загруженный график, что думать о личной жизни Прилучного и его ромнах ей некогда. Артистка занята работой и воспитанием детей.

«Павел Валерьевич о своих планах и желаниях нам не докладывал. Агата настолько сейчас занята, ей некогда заниматься этими вопросами, возвратом», — передает Telegram-канал Super.ru.

Муцениеце прожила в браке с Прилучным почти девять лет. Вместе они воспитывали дочь и сына. Однако несколько месяцев назад артистка стала жаловаться на неадекватное поведение супруга и даже побои с его стороны, после чего объявила о разрыве отношений. По словам Муцениеце, причиной развода послужили и многочисленные измены со стороны Прилучного.