Наш документальный фильм — призыв ко всем, кто способен услышать: нужно сделать все, чтобы прекратить кровопролитие в Арцахе.
ФАН анонсирует фильм «Один день в Карабахе», который будет показан в пятницу, 30 октября. Это специальный репортаж об одном дне страшной войны, которая продолжается уже больше месяца. Тысячи погибших с обеих сторон конфликта, среди которых сотни мирных жителей, женщины, дети. Это цена бессмысленного кровопролития, зверски разрушающего судьбы людей.
Разгромлены дома, церкви, города. Улицы Карабаха пусты, оставшиеся жители, которые отказались покидать родные места, в ужасе прячутся в подвалах от обстрелов. Они пытаются научиться жить в этом аду. Научиться существовать, смиряясь с неотвратимой жестокостью войны.
Мы последовательно выступаем за установление мира в Нагорном Карабахе, который местные жители называют Арцах. Наш фильм — это призыв к враждующим сторонам разрешить давние претензии не посредством нанесения огневых ударов, а за столом переговоров.
В этом проекте мы решили не разбираться в хитросплетениях большой политики, подливая масла в огонь давнего трудноразрешимого конфликта, а дать слово жителям и защитникам Арцаха, для которых нет и никогда не было другой земли. Этим людям некуда бежать, да они и не побегут — это их дом, это их последний рубеж…
«Мы хотим, чтобы вы услышали и поняли их, чтобы вы прошли вместе с ними по разрушенным улицам Степанакерта, как это сделала наша съемочная группа.
Взгляните в небо сквозь пробитую снарядом крышу из собора «Казанчецоц» в Шуше, на покалеченные иконы, на сверкающие на солнце осколки выбитых стекол, на груды искореженного железа, на глазницы окон полуразрушенных жилых домов, на опустевшие улицы, на воющую среди развалин собаку, на прячущегося в останках разрушенного дома котенка…
Наша редакция надеется, что фильм «Один день в Карабахе» заставит задуматься о том, что в результате политических распрей самые страшные страдания выпадают на долю простых людей, которые совершенно точно не хотят войны, они хотят просто жить на своей родной земле».
Кристина Масенкова
главный редактор Федерального агентства новостей
Сергей Аветисян, резчик по дереву из Степанакерта, живет в подвале.
«В первый день сюда забрасывали кассетные бомбы… Страшное чувство, что опять началась война. Мы сразу поняли, что это не на один день. Это надолго…»
Луиза, жительница Степанакерта. Ей за 80.
«Мой дом разрушен, превратился в руины. Нет у меня никого. Что мне делать? Говорят, иди и поблагодари русского, а турка возненавидь. У меня было четыре брата. Ни одного не осталось, всех убили. А теперь и дома нет. У меня вообще никого нет. Только богу верю, на него надеюсь».
Александр Асарьян, владелец пекарни.
«Смерти не боюсь. У меня тут жена, дети, я их никуда не отправил. Я не боюсь. Умру — значит, умру. Мне 63 года, но если надо, то тоже пойду на передовую».
Жители Арцаха говорят всему миру: мы не сдадимся и сдаваться не собираемся. ФАН призывает сделать все возможное, чтобы остановить эту войну.