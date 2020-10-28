Луиза, жительница Степанакерта. Ей за 80.



«Мой дом разрушен, превратился в руины. Нет у меня никого. Что мне делать? Говорят, иди и поблагодари русского, а турка возненавидь. У меня было четыре брата. Ни одного не осталось, всех убили. А теперь и дома нет. У меня вообще никого нет. Только богу верю, на него надеюсь».

