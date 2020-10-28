Историк Мягков рассказал о планах Третьего рейха на Украину

Москва, 28 октября. Украина была полностью захвачена фашистами в Великую Отечественную войну, но ее удалось освободить за счет совместных усилий жителей СССР.

Такое мнение выразил профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Михаил Мягков, комментируя 76-ю годовщину освобождения украинских территорий от нацистов Третьего рейха, которая 28 октября отмечается в Киеве.

Мягков отметил, что Украина находилась в оккупации фашистской Германии. Немцы устроили массовые убийства. Половина еврейского населения полностью уничтожена. Общее количество жертв среди украинцев в период войны оценивается в шесть-десять млн человек, пишет «ПолитРоссия».

Историк добавил, что Третий рейх планировал превратить Украину в реихскомиссариат, но перед этим подвергнуть разграблению, а население — частичной ликвидации. Выжившие должны были стать рабочей силой в лагерях. Другими словами, фашистская Германия не собиралась выделять украинские территории в какое-либо самостоятельное образование.

Третий рейх установил контакты с местными националистами, руками которых проводил диверсии и теракты. Жертвы последних исчисляются тысячами.

Мягков подчеркнул, что освобождение Украины, как и Победа в целом, обеспечены советским народом. Вклад украинцев в это также значителен, поэтому результат можно считать всеобщим. Однако среди молодого поколения продвигаются тезисы о заслугах бандеровцев, чтобы создать негативное отношение к РФ.

Историк обратил внимание, что если бы не было единства народов, то жители Украины не принимали участие в боях на стороне Красной армии и партизан. Поэтому важно сохранить память об этом, а не о националистических лозунгах под которыми в современном украинском государстве возводятся памятники военным преступникам. Это лишает страну будущего.