Зеленский спасает свой рейтинг с помощью странной боевой машины «Кевлар-Е»

Киев, 28 октября. Создаваемая на Украине боевая машина пехоты «Кевлар-Е» является исключительно политическим проектом.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передает «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что БМП «Кевлар-Е» будет создана на базе шасси от самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Многих экспертов удивило решение украинских конструкторов.

Кнутов отметил, что Ходовая часть от САУ «Гвоздика» хорошо себя зарекомендовала, однако она является морально устаревшей.

«Шасси является качественной разработкой вчерашнего дня. Выбор украинских разработчиков, вероятнее всего, связан с дешевизной и простотой производства», — считает эксперт.

Он также добавил, что «Кевлар-Е» не будет отвечать современным требованиям, так как подобная машина не сможет эффективно действовать в современных боевых конфликтах.

«Как говорится: голь на выдумку хитра. Презентация БМП имеет политические цели — поднять упавший рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа. Таким образом, цель презентации «оружия вчерашнего дня» — попытка Зеленского пленить украинцев, подняв свой авторитет», — подчеркнул Кнутов.

Ранее стало известно, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал более чем вдвое и достиг минимума. При этом каждый третий украинец считает, что страна движется в неправильном направлении. Кроме того, украинцы жалуются на ухудшение работы систем здравоохранения и образования, а также уверены, что с приходом Зеленского к власти в стране стало меньше демократии, передает «Вечерняя Москва».