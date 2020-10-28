Адвокат заявила о планах Федосеевой-Шукшиной подать на развод с Алибасовым

Москва, 28 октября. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина планирует подать на развод с музыкантом Бари Алибасовым, заявила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Накануне Алибасов объявил, что намерен разорвать отношения с супругой. По его мнению, в скандальной истории с квартирой в Москве его выставили в неприглядном свете.

Федосеева-Шукшина в октябре выиграла суд и вернула себе в собственность квартиру, которую в свое время переписала на Алибасова. Музыкант подарок супруги переоформил на помощника Сергея Моцаря, что возмутило актрису.

Адвокат Вербицкая-Линник подчеркнула, что и сама артистка готовится к разводу. По ее мнению, так имущество актрисы и ее нервная система будут целее.

«Кроме того, в случае развода Алибасов автоматически исключается из состава обязательных наследников, к которым он, как пенсионер, относится», — цитирует юриста StarHit.

СМИ недавно сообщили, что на фоне разлада в браке с Алибасовым 82-летняя Федосеева-Шукшина закрутила роман с молодым мужчиной. Телеведущая Ангелина Вовк подчеркнула, что у артистки в столь пожилом возрасте должны быть другие ориентиры.