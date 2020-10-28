Составлен список изменившихся до неузнаваемости знаменитостей

Лондон, 28 октября. Британский таблоид The Sun составил список звезд 2000-х годов, изменившихся до неузнаваемости благодаря занятиям спортом и смене имиджа.

К примеру, певица Лили Аллен сменила нелепые образы, в которых платья соседствовали с кроссовками, на стильные наряды. Звезда с годами стала предпочитать времяпрепровождение с мужем, актером Дэвидом Харбором, и их детьми.

Актриса и певица Келли Осборн также злоупотребляла вечеринками и эпатажным внешним видом. Но затем решила начать здоровый образ жизни. Звезда избавилась примерно от 30 килограммов благодаря физическим нагрузкам, а также сделала резекцию желудка.

«Я больше не хочу быть толстой пьяной неудачницей. Я хочу быть стройной победительницей», — сказала она однажды брату.

Трансформация произошла и с певицей Шерил Коул. Знаменитость привыкли видеть с тонкими бровями и косичками, но после рождения сына в 2017 году она резко изменилась.

«Но я чувствую, что стала выглядеть гораздо лучше», — подчеркнула звезда.

Сменила стиль и британская певица Майлин Класс: женственные платья она предпочла майкам и мешковатым брюкам.

В Сети тем временем не перестают обсуждать поразительное преображение певицы Адель. Звезде удалось сбросить более 45 килограммов.