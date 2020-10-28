Подруга Скобцевой рассказала о желании актрисы встретиться с Шойгу

Москва, 28 октября. Актриса Ирина Скобцева перед смертью хотела встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщила ее подруга Инна Выходцева.

Спустя девять дней после кончины Скобцевой стало известно о ее последнем желании. Она хотела лично поговорить с главой Минобороны. Подруга актрисы в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru рассказала, что напротив здания ведомства стоит монумент по мотивам фильма «Они сражались за Родину». Скобцева хотела выгравировать имена всех погибших кинематографистов на обратной стороне памятника. После она мечтала поставить свечу, которая будет гореть, как Вечный огонь.

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева прожили в браке 35 лет. В связи с состоянием здоровья супруг прекратил съемку экранизации романа «Тихий Дон». Скобцева отказывалась от ролей, чтобы поддержать мужа.