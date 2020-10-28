Манукян: возможному освобождению Шугалея мог поспособствовать фильм

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян прокомментировал публикацию Bloomberg о возможном освобождении социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. По его мнению, на решение Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о возвращении россиян на Родину могли повлиять фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2».

Ранее американское информационное агентство сообщило, что похищенных боевиками ПНС в мае 2019 года ученых в ближайшие дни отправят в РФ. В статье говорится, что соответствующее решение триполитанские «власти» приняли после переговоров с представителями Москвы.

В интервью Федеральному агентству новостей блогер Вадим Манукян напомнил о том, что в России приложили немало усилий, чтобы вернуть Шугалея и Суэйфана домой. Он заявил, что, если информация Bloomberg подтвердится и пленников действительно освободят, то во многом это заслуга кинокартин, повествующих о судьбе ученых в Ливии.

«На самом деле впервые в истории кино появилось художественное произведение, благодаря которому весь мир узнал о том, что происходит в ливийских тюрьмах. До выхода дилогии «Шугалей» о произошедшем с нашими учеными знали только их друзья, общественные деятели и сотрудники МИД РФ», — объяснил блогер.

Он добавил, что создателям боевика удалось разложить «на атомы» истинную суть триполитанских «властей». Сценаристы максимально достоверно продемонстрировали обстановку в западной части Ливии, оккупированной боевиками ПНС.

«Вероятно, в Ливии этот фильм посмотрели, и он произвел эффект разорвавшейся бомбы. После того, что показали в двух кинолентах, ПНС не остается ничего, кроме как отреагировать и выпустить наших соотечественников. Любой режим, даже преступный, не хочет в глазах мирового сообщества выглядеть жестоко. Для это создается благоприятная картинка. Вероятно, триполитанским «властям» тоже не пришлось по нраву, что их называют террористическими», — резюмировал собеседник ФАН.

В заключение Вадим Манукян выразил надежду на то, что информация Bloomberg соответствует реальности и в ближайшее время ученые окажутся в России, где их ждут родные и близкие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что востоковед Борис Долгов высоко оценил гражданскую позицию россиян, отстаивающих Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Он заявил, что активисты могли поспособствовать возможному освобождению социолога и его переводчика.