Подозреваемого во взятке экс-главу Нижнего Новгорода могут выслать из США

Вашингтон, 28 октября. Экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов задержан в США. Теперь ему грозит экстрадиция, сообщается в Telegram-канале «Опер пишет».

По имеющимся данным, причиной задержания Кондрашова стало нарушение визового режима. В России он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В 2018 году суд санкционировал его арест, но сити-менеджер успел сбежать за границу.

Пост главы администрации города Кондрашов занимал с 2010 по 2015 год. По данным следствия, вместе со своим заместителем Владимиром Приваловым он получил 17 млн рублей от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе. За эту сумму Кондрашов обещал Лосаберидзе содействие в его похоронном бизнесе, а также выделение участка для строительства крематория в Нижнем Новгороде.