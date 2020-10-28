Историки считают, что Латвия должна ответить за преступления против СССР

Рига, 28 октября. Латвия должна заплатить за ошибки, которые совершили их предки в лице нацистов против СССР. К такому выводу пришли историки Виктор Смирнов и Григорий Миронов.

Солецкий суд 27 октября текущего года официально признал геноцидом нацистские преступления против мирных граждан, которые проживали в населенном пункте Жестяная Горка, пишет «ПолитРоссия».

По словам Миронова, на международном уровне еще никогда не поднимался вопрос массового уничтожения советского населения. Во времена Великой Отечественной войны от рук нацистов погибло больше славян, чем среди остальных народов.

Виктор Смирнов считает, что преступления латвийских нацистов должны быть изучены и официально задокументированы. Рига должна отвечать за ошибки своих предков. Родственники погибших советских граждан вправе требовать от латвийского руководства компенсаций.