Канделаки в купальнике раскритиковали за лишний вес и «короткие» ноги

Москва, 28 октября. Телеведущая Тина Канделаки показала фото в купальнике и порассуждала о вреде загара. В Сети обратили внимание не на тему здоровья, а на ее «короткие» ноги.

Канделаки часто делится с фанатами советами по уходу за собой и обсуждает тему здоровья. В одном из последних постов она затронула вопрос чрезмерного пребывания на солнце.

Телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в спортивном купальнике на фоне моря.

«Чрезмерный загар очень опасен. Кроме того, что он способствует преждевременному старению, в сочетании с другими факторами загар увеличивает шанс появления меланомы», — написала Канделаки.

Журналистка посоветовала пользоваться солнцезащитными средствами и отказаться от солярия, а также следить за состоянием родинок.

Подписчики при этом предпочли поговорить не о вреде солнца, а о внешности Канделаки. Они раскритиковали звезду телеэкрана за лишний вес и «короткие» ноги.

«Какие же у вас короткие ноги, я поражаюсь»; «А где результат ежедневных тренировок и интервального голодания?»; «Как некрасиво тату на прекрасном женском теле!» — высказались интернет-пользователи.

Недавно Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад. По словам телеведущей, тогда ее вес был больше, зато волосы длиннее.