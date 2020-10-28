Участковый спас жителя Череповца от крупной махинации лже-банкиров

Череповец, 28 октября. Участковый в Череповце помешал пенсионеру обогатить аферистов. Мужчина успел перевести им 100 тысяч рублей, а собирался — один миллион.

Сотрудник полиции во время дежурства заметил, что пенсионер снимает через банкомат большие суммы. Участковый особенно насторожился, увидев, что мужчина к тому же разговаривает по телефону. Страж порядка поинтересовался, зачем гражданин снимает столько денег. Мужчина жестко ответил, что намерен перевести деньги дочери, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейский усомнился в сказанном, ведь он слышал несколько фраз — звонивший пытался узнать, сколько еще денег осталось у жертвы. Пенсионер сознался, что ему позвонили из банка и предупредили о том, что существует угроза его сбережениям. Звонивший представился сотрудником безопасности финансовой организации и запретил сообщать о данном разговоре. Незнакомец попросил снять миллион рублей.

Полицейский взял трубку, сам ответил на очередной звонок и представился. В ответ он услышал брань, после чего разговор закончился.

Уже в отделении гражданин рассказал, что перевел злоумышленникам 100 тысяч рублей. Звонившая сначала девушка настойчиво порекомендовала ему снять деньги с карты и перечислить их на якобы безопасную ячейку. Для убедительности аферистка назвала первые и последние четыре цифры номера карты потерпевшего. Сомнения отпали, и он решил последовать совету, опасаясь за сбережения.