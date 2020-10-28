Севастополь готовится к назначению правительства и сенатора от Заксобрания

В Севастополе готовятся принять важное решение — на днях должен быть сформирован новый состав правительства и выбран сенатор Совфеда РФ от Законодательного собрания города.

13 сентября в Севастополе состоялись выборы губернатора, на них безоговорочную победу одержал Михаил Развожаев. В тот день 85% севастопольцев, пришедших на голосование, поддержали кандидата.

После инаугурации, состоявшейся 2 октября, у Развожаева был месяц на формирование нового состава правительства, ведь действующее ушло в отставку, как того требует закон. У губернатора было время, чтобы подвести итоги, посмотреть ключевые параметры эффективности: что удалось сделать, что не удалось, почему. И принять на основании этого решение.

«Я считаю, что 100-процетной смены кадров не предвидится. Михаил Развожаев за время руководства городом проявил себя очень аккуратным в этом вопросе. Он всегда дает возможность подчиненному проявить себя, и только после этого следуют оргвыводы», — рассказал ФАН политолог Сергей Юхин.

Развожаев, будучи опытным политиком, начал готовиться к определению правительства гораздо раньше губернаторских выборов. В Севастополе во время голосования по поправкам к Конституции проходил опрос «Народная оценка власти». Тогда каждый севастополец мог прийти на избирательный участок и поставить «2» или «5» за работу того или иного департамента или конкретного чиновника. Это позволило главе города получить реальный срез мнений о качестве работы правительства — не бумажками в форме отчета, а оценкой и словами самих жителей.

В комментарии корреспонденту ФАН крымский политолог Сергей Юхин пояснил, кого все-таки губернатор назначит, а кого отправит искать новое место работы.

«Можно не гадать — будут ли в правительство назначены люди, ранее работавшие с Михаилом Развожаевым в других регионах или в других сферах? Да, будут. Это естественный процесс цементирования управленческой команды. Останутся ли эффективные работники из местных? Безусловно. За год в Севастополе Михаил Развожаев смог понять способности и возможности каждого чиновника», — считает политолог.

Многие севастопольцы гадают: изменится ли сам губернатор после формирования своей команды или нет, изменится ли его подход и риторика? Пока горожане гадают, политолог дает четкий ответ — изменится. Он считает, что после того, как правительство будет сформировано, следует ожидать более жесткого стиля управления от губернатора.

«Особенно это касается наиболее сложных и важных сфер жизнедеятельности города — медицины, социалки, городского хозяйства и экономики», — подытожил Сергей Юхин.

Помимо назначения нового состава правительства в Севастополе выберут сенатора от Законодательного собрания в Совете Федерации. Напомним, ранее сенатором от Заксобрания была Екатерина Алтабаева, но после избрания губернатором Михаил Развожаев назначил Алтабаеву сенатором от правительства региона. В связи с этим в политическом комьюнити Севастополя серьезно обсуждается вопрос — кого же выдвинут на эту должность, кто станет сенатором?

Накануне президиум фракции «Единой России» принял решение выдвинуть депутата Сергея Колбина на должность сенатора от законодательной власти субъекта. Колбин — экс-командир севастопольского спецподразделения «Беркут», депутат Законодательного собрания II созыва.

«Президиум решил выдвинуть кандидатом Колбина Сергея Николаевича. Следующим шагом мы будем формировать позицию [всей] фракции по данному вопросу», — сказал вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач накануне.

Сергей Юхин считает кандидатуру Колбина позитивной для Севастополя, так как тот сможет стать надежным представителем интересов Севастополя в верховной палате парламента РФ и опорой для Михаила Развожаева в решении городских проблем.

Однако окончательный выбор будет сделан 29 октября. Об этом говорится в соответствующем распоряжении председателя Законодательного собрания Севастополя. Провести голосование именно в этот день потребовали восемь депутатов, среди которых были шесть представителей фракций партии «Единая Россия», лидеры фракций ЛДПР и партии «Справедливая Россия».

Что касается нового правительства, то в этом вопросе севастопольцы единогласно верят своему губернатору, от кадровых вердиктов которого будут зависеть темп и планка развития Севастополя. От принимаемых сегодня решений зависит будущее Севастополя как минимум на пять лет, хотя на самом деле больше, потому что сейчас разрабатываются и реализуются десятки программ для улучшения жизни горожан и города-героя Севастополя.