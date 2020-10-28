Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа решили провести в Крыму

Команды Республики Крым и Севастополя на днях впервые приняли участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Это традиционное мероприятие, которое ежегодно собирает сотни сильнейших спортсменов Северо-Кавказского федерального округа. В спортивную часть программы включены мини-футбол, стрельба из лука, легкая атлетика, армрестлинг, перенос тяжестей и борьба на поясах, передает корреспондент ФАН.

Крымчане отправились на фестиваль в составе 38 человек и выступили во всех видах программы. На некоторых площадках дебютанты показали отличные результаты. Так, заслуженный мастер спорта и многократный чемпион мира Артем Тайнов занял третье место в турнире по армрестлингу, выступая в смешанной категории и составляя конкуренцию спортсменам-супертяжам.

Еще одним бронзовым призером стал Умер Белялов, занявший третье место в борьбе на поясах. В шаге от пьедестала остались лучники Тимур и Елена Касымовы, а также команды по мини-футболу и перетягиванию каната, занявшие четвертые места.

«Для нас это очень почетно — получить приглашение и принять участие в таком крупном фестивале. Приехать на Кавказ, привезти своих спортсменов и самое главное — показать, что на одной площадке, под одним небом в нашей стране всегда найдется место всем национальностям, культурам и народам», — прокомментировала дебют команды министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

В командном зачете первое место уже третий год подряд занимает команда Чеченской Республики. Вместе с главными наградами победитель получает и право проведения фестиваля в следующем году. Однако организационный комитет и лично глава Чечни Рамзан Кадыров приняли решение передать это право дебютантам. Знамя фестиваля, огромный флаг, министру спорта Республики Крым Ольге Торубаровой торжественно передал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

«Хочется выразить огромную благодарность за предоставленную возможность провести в Крыму такой грандиозный фестиваль и пригласить сюда известных спортсменов. Мы обязательно проведем этот праздник на высшем уровне и оправдаем высокое доверие», — отметила Ольга Торубарова.

Отметим, изначально планировалось, что фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии, однако организаторы решили перенести его в Грозный, так как в Чечне сейчас благополучная эпидемиологическая ситуация.