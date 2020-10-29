Стала известна стоимость вакцинации от COVID-19 для бюджета России

Вакцинацию от COVID-19 в России будут проводить бесплатно — деньги на это уже заложены в федеральном бюджете на следующий год. На лекарственное обеспечение и вакцинацию в 2021 году направят 182 млрд рублей.

Российские законодатели рассказали ФАН, как регулируются цены на лекарства от COVID-19 в аптеках, а также о том, во сколько государству обойдутся новые вакцины.

Деньги на вакцинацию есть

Сегодня в России в гражданский оборот выпущена только вакцина «Спутник V» Центра им. Гамалеи, зарегистрированная 11 августа. Препарат проходит пострегистрационные испытания. Вакцина центра «Вектор» также считается перспективной разработкой, и ее разработчики уже получили патент.

По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинацию от коронавируса гражданам будут проводить бесплатно после того, как запустят ее массовое производство. В Минздраве также отметили, что вакцинация против COVID-19 на коммерческих условиях невозможна.

«Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации — у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности, когда будут вакцинированы группы риска и все желающие, можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках»,— сказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

При этом, по мнению зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, стоимость вакцины от COVID-19 может быть сопоставима с другими вакцинами — например, от клещевого энцефалита или гриппа.

«Представители производителя и ФАС заявляли, что цена не будет превышать 1–1,5 тысячи рублей. Однако по мере увеличения объема выпуска цена может только уменьшиться. Стоимость, скорее всего, будет определяться объемом выпуска и той потребностью, которая будет сформирована с течением времени», — сказала сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Отметим, что курс вакцинации в США — а прививку от COVID нужно делать дважды — обойдется в 50–60 долларов (около 4 тыс. рублей). Пока это самое дорогое предложение на рынке. Совместную разработку американской Pfizer и немецкой BioNTech предлагают продавать по 19,5 долларов за дозу. Британско-шведская компания планирует продавать свою вакцину за 3–4 доллара за дозу (около 300 рублей).

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин напомнил ФАН, что в этом году на все мероприятия, связанные с пандемией COVID-19, в России было потрачено около 4,3 трлн рублей.

«Отмечу, что размер нашего Резервного фонда — около 12,5 трлн рублей. И я вас уверяю, если президент призвал Минздрав вакцинировать граждан за счет средств федерального бюджета, то средств хватит», — подчеркнул сенатор.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов сообщил ФАН, что деньги на лекарственное обеспечение и вакцинацию заложены в проекте бюджета на следующий год и плановый период.

«Только из федерального бюджета на это планируется выделить 182 млрд рублей. Они включают и эти ассигнования, поэтому лечение граждан от коронавируса полностью учтено, — и никаких переживаний быть не должно», — сказал он.

Дефицита вакцины не будет

В беседе с ФАН Татьяна Кусайко подчеркнула, что дефицита вакцин в России не будет.

«На сегодняшний день проходят клинические исследования по нескольким вакцинам. После успешных исследований они будут последовательно регистрироваться и запускаться в массовое производство. Дальше все зависит от производственных мощностей», — пояснила она.

Парламентарий напомнила, что 26 октября Минздрав России включил научно-производственную компанию «Генериум» в регистрационное удостоверение в качестве производителя вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

«Генериум» прогнозирует, что к декабрю производство достигнет 5–6 млн доз в месяц. Дальше мощности будут наращиваться, к производству присоединятся другие компании: «Р-Фарм», «Биокад» и «Биннофарм», — добавила она. — При выходе на полную мощность можно производить от 60 до 100 млн доз вакцины в год. За 11–12 месяцев при таких оборотах можно будет провакцинировать до 70% населения нашей страны».

Стоимость лечения пациента с COVID-19 по ОМС может определяться региональным тарифом на оплату, который может зависеть от степени тяжести заболевания, заявила Кусайко.

«Также подчеркну, что тарифы зависят и от клинических рекомендаций, которые утверждены на сегодняшний день. А мы знаем, что они могут меняться», — отметила она.

Добавим, что, по словам руководителя Фонда обязательного медицинского страхования Елены Черняковой, стоимость лечения в стационаре зависит от тяжести течения болезни. Так, легкая форма заболевания обходится как обычная пневмония средней тяжести — около 100 тысяч рублей, тяжелая — до 200 тысяч рублей.

Как регулируются цены на лекарства в аптеках

Оборот лекарственных средств в России регулируется федеральным законом «Об обращении лекарственных средств». Так, госрегулирование цен на лекарства для медицинского применения осуществляется, в том числе, посредством утверждения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Другими словами, цены на лекарства, включенные в перечень ЖНВЛП, регулирует исключительно государство. В то же время государственное регулирование розничных цен на лекарственные препараты, не включенные в перечень, законодательством не предусмотрено.

Отметим, что 14 октября фавипиравир и другие препараты от COVID-19 были включены в перечень ЖНВЛП. При этом, как отметил Фаррахов, все равно существует предел регулирования. Если такое регулирование ставит целью существенное снижение цены, то можно получить обратный эффект в виде серьезного дефицита, потому что производить лекарство станет нерентабельно.

«Государственное регулирование позволяет не создавать монополию и не завышать цены. Но вместе с тем снижать до всяческих пределов, вопреки законам экономики, цены невозможно: тогда мы можем получить дефицит», — объяснил он.

В сфере обеспечения лекарственными препаратами наблюдается большое число негативных явлений, добавил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Среди них — появление искусственного дефицита из-за второго всплеска заболевания.

«Пандемия COVID-19 стала одним из факторов искусственного дефицита, так как увеличилось число покупок населением — так называемых закупок «про запас». А заводы же не могут быстро увеличить скорость производства, — рассказал он. — При этом правило об ограничении завышения цены в течение года на 30% часто нарушается со стороны дистрибьюторов и аптечных сетей. Мы видим постоянное превышение торговых надбавок — это печально, и это можно назвать «наживательством».

28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.