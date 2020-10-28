Внуки напомнили своим бабушкам и дедушкам о правилах профилактики COVID-19

Москва, 28 октября. Российские дети призвали пожилых людей оставаться дома в условиях пандемии коронавируса. Они записали соответствующее видеообращение к пенсионерам.

Граждане в возрасте 65+ находятся в зоне повышенного риска по COVID-19, поэтому посещать места массового скопления людей для них сейчас особенно опасно. Дети проявили заботу о представителях старшего поколения и напомнили им о простой и эффективной мере профилактики — домашней изоляции.

«Бабушки и дедушки, мы просим вас: оставайтесь дома!» — цитирует телеканал «360» начало видеопослания пожилым людям.

Юные авторы обращения отметили, что пенсионеры покажут обществу хороший пример, если будут послушными и не станут без веской причины покидать квартиры. Они также заверили, что не прекратят поддерживать с ними связь и контролировать. Один из героев ролика добавил, что волонтеров или родственников с продуктами и лекарствами необходимо встречать строго в маске.