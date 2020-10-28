Манукян назвал «шариковщиной» атаку на Будникову, прошедшую в шоу «Голос»

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян назвал «шариковщиной» атаку на Александру Будникову, прошедшую в шоу «Голос». Напомним, скандал на шоу случился после того, как слепые прослушивания прошла 18-летняя Александра — дочь ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Критики уже назвали Будникову очередной «дочкой Алсу». В прошлом году был аналогичный скандал на шоу «Голос. Дети», когда первое место неожиданно заняла Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. После разбирательства Первый канал аннулировал результаты голосования и присудил победу всем финалистам.

Своими размышлениями о новом скандале на самом известном музыкальном проекте страны Вадим Манукян поделился в авторской колонке для ФАН.

Напомним, Полиграф Шариков — персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», а понятие «шариковщина» стало мемом, означающим зависть к образованным и успешным, немотивированную агрессию и, скажем так, проблемы с нравственными ориентирами.

Шариковщина. Колонка Вадима Манукяна

Саша Будникова произвела на меня только положительное впечатление. Позитивная молодая девушка с очень нестандартным подходом к пению. Именно креатив позволил ей развернуть к себе три кресла наставников из четырех. Действия Сергея Шнурова, который нажал кнопку Валерия Сюткина, — это то, что действительно вызывает массу вопросов, на которые пока нет ответов. В своем спиче сам Сюткин подчеркнул, что не он повернулся на пение Александры, а его развернули.

Теперь поговорим о реакции общества. Стас Садальский уже заявил, дескать, смотрите, «вторая дочь Алсу» пришла. Скандал с Микеллой Абрамовой еще свеж в памяти: общественный резонанс действительно заставил пересмотреть результаты конкурса и даже изменить всю систему голосования в «семействе» «Голос». Печально, что вовлеченным в скандал тогда было наплевать, что пострадал ребенок.

Ложный посыл

Но вернемся в наши дни. Противопоставление господина Абрамова с господином Будниковым, на мой взгляд, — абсолютно ложный посыл. Если хотите, это очень похоже на шариковщину. Сравнивать, скажем так, весьма состоятельного человека с ведущим утренней программы на Первом канале, которого, пусть извинит меня Будников, знало по фамилии не так много людей в нашей стране, — неверный путь.

Я заглянул на странички в соцсетях Романа и Александры. Не увидел там каких-то звездных публичных людей с миллионами подписчиков. Есть жизнерадостный папа-телеведущий с 22 000 подписчиков, у которого, на мой взгляд, прекрасный музыкальный вкус. Есть его, безусловно, талантливая дочь, которая пытается покорить высоты музыкального Олимпа. У нее порядка восьми тысяч подписчиков. Но звездных людей среди этих подписчиков нет и в помине.

Тот факт, что Роман мелькает каждое утро на ТВ, вовсе не означает, что его дочь не имеет права участвовать в конкурсе или что она находится в каком-то привилегированном положении. Речь идет всего лишь о слепых прослушиваниях — до зрительского голосования еще очень далеко.

Да и в целом подогревание шариковщины в обществе не делает никому чести. Тем более что в этот скандал влезла еще и одна из политических партий, которая долгие годы никак не может пройти в Госдуму — «Коммунисты России» вообще предложили закрыть шоу «Голос». Возможно, это такой способ напомнить о себе в преддверии 2021 года?

Признаюсь, меня на некоторое время оттолкнуло от этого шоу из-за участия в жюри Сергея Шнурова. Но в этом году я перестал реагировать на шуточки Шнурова. Судейство вполне на уровне. Сергей, конечно, никак не изменился, но раздражать меня он перестал, особенно после того, как его недавно блистательно потроллил в Instagram Иосиф Пригожин.

Право на успех

В целом мне близка позиция Басты. Он напомнил, что был у известных на всю страну Марии Мироновой и Александра Менакера сын Андрей, который имел не меньше прав на успех, чем родители. Или, может, Константин Райкин не имел права высовываться из лучей славы папы? Тот же Иван Ургант, ведь он сын и внук очень известных в России людей. Совершенно не сравниваю семью Будниковых с этими артистами. Но поймите: известный на ТВ папа — это вовсе не проклятие.

Выиграет ли Саша этот конкурс? Лично я в этом сомневаюсь. Скандал может негативно повлиять на ее шансы. А если она одержит победу, значит, так решили зрители. Хотя на данный момент ролик Будниковой с конкурса закидали дизлайками в YouTube, и мне вообще кажется, что эта атака хейтеров может Александру просто сломить.

Напоминаю, ей всего 18 лет, она пришла на шоу петь, а не участвовать в скандалах. Вне зависимости от того, как сложится конкурс, желаю Александре Будниковой выйти из этой истории с честью. Возможно, все это ее даже закалит. Желаю Саше сделать максимум для своей победы и ни в коем случае не унывать из-за мира взрослых, в котором не всегда можно рассчитывать на справедливость.