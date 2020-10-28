Украинские медики массово увольняются из-за низких зарплат

Киев, 28 октября. Украинские медики массово увольняются из-за низкого уровня заработных плат, заявил экономист Андрей Новак.

Президент Украины Владимир Зеленский, который обещал «конец эпохи бедности», не справился с поставленной задачей, говорит эксперт.

Он раскритиковал планы украинских властей о повышении минимальных зарплат только в 2021 году. Новак подчеркнул, что больше всего в повышении зарплат нуждаются работники медицины, так как именно в этой области происходят массовые увольнения. Медики во время пандемии оказались в тяжелейших условиях: нагрузка на них значительно увеличилась, а зарплаты остались маленькими. Украина давно должна была поднять зарплаты хотя бы в медицинской сфере, резюмировал эксперт.