Археологи нашли в Антарктиде окаменелости древнейших гигантских птиц

Москва, 28 октября. Обнаруженные в Антарктиде окаменелости оказались останками древних гигантских птиц с размахом крыльев до 6,4 метра, рассказали археологи.

Птиц назвали пелагорнитидами, которые похожи на современных альбатросов. Крылатые путешествовали по океан Земли около 60 млн лет. Крупные представители древнейшей группы птиц появились после массового вымирания динозавров. Об этом свидетельствует найденная исследователями часть лапы пелагорнитида.

Птицы известны как «острозубые» из-за выступов на челюстях. Однако это не настоящие зубы, а роговой материал. С помощью выступов пелагорнитиды ловили рыбу и кальмаров. Окаменелости были найдены учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде и перемещены в музей Калифорнийского университета в Беркли, пишет Planet Today.