Призер Олимпийских игр по бобслею Аджей умер в 37 лет

Берлин, 28 октября. Серебряный призер Олимпийских игр по бобслею Рихард Аджей скончался на 38-м году жизни, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Официальная причина смерти спортсмена пока не разглашается. Информация о дате и месте его похорон также будет известна позднее.

Знаменитый немецкий спортсмен принимал участием в соревнования по бобслею с 2007 года. Аджей был первым чернокожим спортсменом, представлявшим Германию на зимних Олимпийских играх. Он стал чемпионом мира и Европы в четверках, в 2011 году.