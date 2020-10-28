Соседи самовольно лишили жительницу Пензенской области недвижимости

Жительница города Кузнецка Пензенской области пытается восстановить справедливость после незаконного сноса гаража, принадлежащего ее семье. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту ФАН, а также поделилась в соцсетях.

По словам женщины, гараж находился в собственности семьи с 2003 года и использовался в качестве кладовой. В 2017 году по соседству с ним было развернуто строительство частного дома, из-за которого проезд к сооружению был временно перекрыт. В 2020 году вместо гаража потерпевшие обнаружили лишь гору щебня.

Причиной для сноса гаража нерадивыми соседями горожанка называет их желание незаконным путем расширить территорию собственного участка.

«Владельцы дома выкупили всю землю вокруг нашего гаража. И наши 30 квадратных метров им встали поперек горла. О продаже к нам никто не обращался. На месте гаража они еще ничего построить не успели. Засыпали все щебнем, видимо готовят к чему-то», — констатирует жительница Кузнецка.

В интервью ФАН горожанка также призналась, что снос гаража нанес ее семье не только материальный, но и моральный ущерб, так как внутри сооружения находилось большое количество ценных вещей, которые также были уничтожены.

«Приехали в гараж, а там пусто! Там было много что ценного и какие то вещи невозможно оценить материально! Коллекции и фотографии. Семейные архивы. В гараже было все ценное для нас. Продавать и что либо с ним делать мы не собирались, поэтому спокойно хранили там. Даже сейф стоял», — рассказала потерпевшая.

Со временем было установлено, что разрешения на снос гаража получено не было, а значит сооружение уничтожено самовольно. Несмотря на наличие всех необходимых документов, подтверждающих право собственности, в возбуждении уголовного дела полиция отказала «в связи с отсутствием состава преступления». Однако потерпевшая не спешит опускать руки в деле восстановления справедливости.

«Я уверена, что прокуратура не откажет, так как все лежит как на ладони. Кто снес гараж, они не отрицают. Строители подтверждают. Но в любом случае я буду добиваться восстановления истины», — подытожила она.

ФАН следит за дальнейшим развитием событий.