Наталья Поклонская рассказала, что на Хэллоуин съест тыкву

Москва, 28 октября. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма рассказала о своем отношении к Хэллоуину.

Наталья Поклонская не стала отговаривать жителей России от празднования Хэллоуина. Вопрос о том, поддерживает ли депутат Госдумы спорную традицию, прозвучал во время интервью от ведущего радиостанции «Говорит Москва». Парламентарий ответила достаточно толерантно, заявив, что это «личные, семейные дела».

«Как и любой другой день, он ничем не отличается от других дней. Тыкву просто готовим, а по поводу рисования и всего остального творчества — это как настроение будет», — сказала Поклонская.

Известно, что у Поклонской есть 15-летняя дочь. Вероятно, именно из-за нее депутат готова мириться с прозападной традицией. В 2019 году Поклонская вместе с дочкой в честь праздника устроила пижамную вечеринку.

Однако не все коллеги по партии согласны с позицией Натальи Поклонской. Антагонистом праздника продолжает оставаться депутат ГД Виталий Милонов, который обращался к генпрокурору с требованием проверить на предмет пропаганды Хэллоуина школы и вузы.