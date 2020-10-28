Эксперт рассказал, как ученым удается защищать шельфы РФ от посягательств

Санкт-Петербург, 28 октября. Член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, как российские ученые отстояли право страны на камчатский шельф и шельф Северного Ледовитого океана.

Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в российской Арктике» в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба за Арктику. Кто угрожает интересам России за полярным кругом» объяснил, как ученым удается защищать шельфы РФ от посягательств.

«Открытие хребтов в Северном Ледовитом океане, в том числе Менделеева и Ломоносова, — это одно из крупнейших географических открытий XX века. И оно принадлежит России. Есть положение Морского права, согласно которому границы шельфа отсчитываются от материкового склона. И эти поднятия, или хребты, в Северном Ледовитом океане являются продолжениями склона евразийского фасада нашей страны», — заявил Аркадий Тишков.

По словам эксперта, при подаче первой заявки России на этот шельф в морскую комиссию ООН она не была удовлетворена из-за недостаточности геофизических данных.

«Сейчас этих данных хватает. Наши военные гидрографы и ученые академии наук провели исследования специальными геофизическими приборами и доказали, что эти поднятия — хребты Менделеева и Ломоносова — являются продолжением нашего континентального шельфа и эти миллионы квадратных метров шельфа принадлежат России», — отметил ученый.

По его мнению, сейчас заявка России на признание шельфа ее частью не будет отклонена в ООН.

«Сейчас это ни у кого не вызывает сомнений. И ООН практически уже восприняла этот факт», — пояснил Аркадий Тишков.

Ранее, напомнил он, с помощью подобных аргументов ученым России удалось отстоять камчатский шельф.

«Были проведены исследования, которыми было доказано, что западные районы Охотского моря — не проходной двор, а тоже принадлежат России. Ранее эти воды считались интернациональными: там ловили рыбу и американцы, и японцы, и корейцы, и даже поляки. Для нас это было очень неудобно, особенно когда мы открыли западно-камчатское месторождение газа — одно из крупнейших и очень перспективных», — напомнил ученый.

Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в российской Арктике» считает, что Дания может претендовать только на незначительную часть арктического шельфа у Гренландии.