Эксперт рассказал, как ученым удается защищать шельфы РФ от посягательств

Санкт-Петербург, 28 октября. Член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, как российские ученые отстояли право страны на камчатский шельф и шельф Северного Ледовитого океана.
Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в российской Арктике» в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба за Арктику. Кто угрожает интересам России за полярным кругом» объяснил, как ученым удается защищать шельфы РФ от посягательств.
«Открытие хребтов в Северном Ледовитом океане, в том числе Менделеева и Ломоносова, — это одно из крупнейших географических открытий XX века. И оно принадлежит России. Есть положение Морского права, согласно которому границы шельфа отсчитываются от материкового склона. И эти поднятия, или хребты, в Северном Ледовитом океане являются продолжениями склона евразийского фасада нашей страны», — заявил Аркадий Тишков.
По словам эксперта, при подаче первой заявки России на этот шельф в морскую комиссию ООН она не была удовлетворена из-за недостаточности геофизических данных.
«Сейчас этих данных хватает. Наши военные гидрографы и ученые академии наук провели исследования специальными геофизическими приборами и доказали, что эти поднятия — хребты Менделеева и Ломоносова — являются продолжением нашего континентального шельфа и эти миллионы квадратных метров шельфа принадлежат России», — отметил ученый.
По его мнению, сейчас заявка России на признание шельфа ее частью не будет отклонена в ООН.
«Сейчас это ни у кого не вызывает сомнений. И ООН практически уже восприняла этот факт», — пояснил Аркадий Тишков.
Ранее, напомнил он, с помощью подобных аргументов ученым России удалось отстоять камчатский шельф.
«Были проведены исследования, которыми было доказано, что западные районы Охотского моря — не проходной двор, а тоже принадлежат России. Ранее эти воды считались интернациональными: там ловили рыбу и американцы, и японцы, и корейцы, и даже поляки. Для нас это было очень неудобно, особенно когда мы открыли западно-камчатское месторождение газа — одно из крупнейших и очень перспективных», — напомнил ученый.
Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в российской Арктике» считает, что Дания может претендовать только на незначительную часть арктического шельфа у Гренландии.
«Дело в том, что поднятие Менделеева является трансполюсным, поэтому, по Морскому праву, датчане имеют право на какую-то часть своей территории. И я думаю, как и с другими спорными территориями, эта проблема будет решаться за счет точного определения границ по степени удаленности и принадлежности той или иной стране. Я не разбираюсь в дипломатических тонкостях, но не исключаю, что какая-то часть той стороны хребта будет признана за Гренландией. Подобным образом решался вопрос по так называемой «серой зоне» между Норвегией и Россией у острова Медвежий рядом со Шпицбергеном. Было заключено соглашение между Россией и Норвегией, и теперь у нас нет акваториальных претензий», — рассказал ученый.