Вселенная шепчет: «Не будь как Европа». Роман Носиков о спасении от вируса

Колумнист ФАН Роман Носиков в своей авторской колонке объясняет, почему путь к спасению от коронавируса — не быть как европейцы.

Европейцы прекрасно показали нам путь к спасению от коронавируса — не быть как они. Прислушаемся же к этому шепоту Вселенной.

Количество зараженных коронавирусом в России почти каждый день растет, превышая пиковые значения весны. Ежедневно заражаются по 16–17 тысяч человек. Смертность также увеличивается: то 200, то 350 человек в день.

Роспотребнадзор снова вводит ограничения: ужесточен масочный режим, установлен запрет на посещение злачных мест по ночам, многие регионы продлевают дистанционное обучение для детей.

Тем временем в Италии заболеваемость COVID-19 подскочила аж в семь раз. Правительство этой страны ввело новые ограничения, включающие комендантский час. Итальянцы ответили на это массовыми беспорядками и насилием в отношении полиции.

Идет вторая волна коронавируса. Мы очень надеялись, что ее не будет, что проскочим как-нибудь, что кривая вывезет. Как это было у Владимира Высоцкого:

«Вывози меня, Кривая! Я на привязи! Я тебе и жбан поставлю, Кривизну твою исправлю — только вывези!»

Не сторговались.

Вторая волна идет и несет с собой не только муки зараженных или горе людей, потерявших близких. Волна катится по миру и тащит за собой нищету и голод.

По прогнозам Всемирного банка, к концу 2021 года количество пребывающих в крайней бедности людей в мире увеличится на 150 миллионов человек. Это целое население России. Сколько людей умрет не от вируса, а от экономических последствий — неизвестно.

Все это обострит социальные противоречия, приведет к массовым выступлениям, беспорядками и, возможно, войнам, что неизмеримо увеличит возможности мора.

Волна идет и несет миру, помимо вируса, удаленную работу и сокращения, безработицу и дистанционку, самоизоляцию и комендантский час. А еще — вынужденную экономию денег, тесноту в доме, уменьшение личного пространства, стресс.

Что же делать? Как себя вести? Как все это пережить и выдержать?

Тут чешский новостной портал iDNES заинтересовался вопросом, почему азиатские страны легче пережили первую волну, чем Европа и США? И вот что они обнаружили.

Прежде всего, дело в различиях между цивилизациями Запада и Востока, констатирует издание:

«В конфуцианской цивилизации почтение к авторитетам, социальная стабильность, конформизм, стремление к общественной выгоде и подавление индивидуализма являются как раз теми факторами, которые в период глубоких кризисов сказываются позитивно», — утверждает iDNES со ссылкой на профессора международных отношений Ли Сунг-ююн из бостонского Университета Тафтса.

Кроме того, в развитых странах Запада у граждан появилась вредная для эры кризисов уверенность в собственном благополучии, добавляет чешский сайт. Они долгие десятилетия не сталкивались с катастрофами и привыкли считать, будто бедствия их не касаются и что в Старом Свете царит вечный покой.

Наконец, в США и Европе развит индивидуализм, говорят чехи:

«По сравнению с азиатскими странами, на Западе больше индивидуализма, и это привело к тому, что западные граждане намного чаще бойкотировали противопандемические меры и устраивали протесты против ношения масок», — пишет iDNES.

У этого вежливого воркования есть краткий и доходчивый перевод на русский язык.

Все сказанное означает, что азиаты, в отличие от европейцев, дисциплинированны, думают друг о друге и знают, что беда — голод, война, болезни, — всегда рядом. А европейцы, обнаглевшие от излишнего благополучия, — это эгоистичные инфантилы, считающие, что не только родители и правительство, но и природа со Вселенной должны им вынуть да положить, что они хотят.

Поэтому правила того, как мы должны пережить месяцы второй волны коронавируса, напрашиваются сами собой. Вот они.

Мы должны быть дисциплинированны и ответственно выполнять все правила установленного режима.

Мы должны носить маски в магазинах и учреждениях. В лифтах — тоже.

Не подводите своих врачей, они сейчас работают не пределе. Не становитесь в противостоянии медиков с болезнью на сторону болезни. Силы врачей не бесконечны. Врачи — не бессмертны.

Даже если у вас уже выявили антитела или вы прошли вакцинирование, все равно носите маску. Просто для того, чтобы окружающие вас люди были спокойнее. Люди не должны бояться. Тем более они не должны бояться своих сограждан.

Выручайте друг друга. Дайте взаймы до получки или одолжите пакет гречки — у кого как получится. Умейте попросить о помощи, если она вам нужна. О помощи просить вообще не стыдно. Стыдно просить то, что вам на самом деле не нужно. Стыдно подвести себя и других только из-за того, что гордыня помешала вовремя признать, что не справляешься с ситуацией сам.

Не ведите себя так, будто вам все должны: мир, окружающие, правительство. Не будьте капризными инфантилами. Не устраивайте склок и скандалов — ни в индивидуальном порядке, ни в коллективном. Ни в магазинах, ни на улице, ни дома. Там везде вас встречают сограждане, у которых жизнь тоже не сахар. Не становитесь для них еще одной бедой.

Европейцы прекрасно показали нам путь к спасению — не быть как они. Прислушаемся же к этому шепоту Вселенной.

Сохраняйте спокойствие. Делайте все, что зависит от вас. И ждите подхода российской вакцины. Помощь обязательно придет, потому что русские никого не бросают.