США задумались над продлением договора СНВ-3 с РФ на год

Вашингтон, 28 октября. США могут развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил советник главы Белого дома по по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Также США задумались о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год.

Американская сторона считает, что договор СНВ-3 с РФ можно продлить, если получится решить вопросы проверки выполнения соглашения. Представители Белого дома утверждают, что США в случае необходимости могут развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

Соединенные Штаты ранее отказались продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без дополнительных условий.