Политолог рассказал, повлияет ли скандал с Байденом на итоги выборов в США

Информация о бизнес-махинациях семьи Байдена с китайскими организациями не должна серьезно повлиять на исход избирательной кампании США. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог и социолог Дмитрий Гавра.

За шесть дней до выборов в США разразился новый скандал с участием сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена — Хантера Байдена. В сети появилась аудиозапись, на которой, как утверждают некоторые американские СМИ, Хантер Байден признается в деловых контактах с китайскими бизнес-предприятиями. Также по этой информации Байден-младший в аудиозаписи говорит, что он и его отец стали фигурантами уголовного дела на Украине. Пока что официальных доказательств эта информация не находит, но один из деловых партнеров Хантера — Тони Бобулински — подтвердил телеканалу Fox News, что в бизнес-делах была задействована семья Байдена. Бобулински утверждает, что члены семьи кандидата на пост главы США тесно сотрудничали с китайцами: у них была политическая и финансовая поддержка от Коммунистической партии Китая.

Тони подтверждает, что электронные письма, информировавшие о бизнес-сделке, были подлинными, так как он сам получал письмо от 13 мая 2017 года, в котором излагался план, что 10% акций коммерческой компании Oneida Holdings уходили отцу Хантера — Джо Байдену. Утверждается, что в рамках этих сделок китайцы заплатили семье Байдена 20 миллионов долларов. Бобулински также отметил, что ему противны заявления демократов, которые говорят «о российской дезинформации» и связывают это с его именем. Именно это, по словам партнера Байдена, «вынудило его рассказать правду». В своем заявлении главный исполнительный директор Sinohawk Holdings утверждает, что письма «не являются какой-либо формой внутренней или иностранной дезинформации». Кроме того, один из бывших партнеров Бобулински — Роб Уокер — умолял Тони не выходить на публику, сказав ему: «Тони, ты просто собираешься всех нас похоронить».

Политолог и социолог, доктор социологических наук Дмитрий Гавра в беседе с ФАН прокомментировал неоднозначную ситуацию и объяснил, почему скандал не повлияет на окончательные итоги выборов.

«Я не думаю, что эта информация в оставшиеся шесть дней серьезно повлияет на исход избирательной кампании. Во-первых, это связано с тем, что больше десяти миллионов людей в стране проголосовали досрочно. Во-вторых, ни в первых, ни в последующих дебатах, судя по тому, что дает нам социология, Байден не проиграл, даже выиграл», — сказал Гавра.

Политолог отметил, что, возможно, те граждане США, которые хотели голосовать за демократа Джо Байдена, но еще не успели отдать свой голос, могут отказаться от посещения избирательного участка.

«Понятно, что некоторые воспримут вскрывшуюся информацию по отношению к Байдену, как негативную. Это не означает, что те, кто собирался голосовать за Джо, отдадут свой голос за Дональда Трампа. Они, скорее всего, на избирательные участки не придут», — считает политолог.

Также эксперт уверен, что если бы эта информация просочилась раньше и нашла бы официальное подтверждение, то исход, возможно, был бы иным.

«Если бы эти сообщения появилась месяц назад, до того, как Трамп получил диагноз COVID-19, то они бы сыграли очень важную роль: эта информация говорит о том, что в случае избрания Байдена Соединенные Штаты получат президента, против которого конгрессмены от республиканцев попытаются возбудить дело. Но сейчас эти новости, на мой взгляд, не способны повлиять на стратегический итог выборов. Тут работают другие факторы. Но избрание Джо Байдена на пост президента может повлиять на общую нестабильность Соединенных Штатов на следующий избирательный период», — объяснил Дмитрий Петрович.

Также доктор социологических наук рассказал, может ли данное разоблачение Байдена быть чьей-либо провокацией со стороны недоброжелателей лидера демократов.

«Судя по тому, что сообщения появились именно в этот период, есть высокая вероятность, что эта информация в комплексе может быть фейковой, но я могу предполагать, что какие-то факты, связанные с взаимодействием Байдена либо членов его семьи с китайскими бизнесменами, имеют место быть. Джо Байден долгое время был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы. Джо — влиятельная фигура, поэтому возможно использование служебного положения в целях обогащения своей семьи. Сама по себе тень папы — вице-президента — помогала Хантеру Байдену в разного рода сделках на Украине и в Китайской Народной Республике», — сказал Гавра.

В заключение эксперт отметил, даже если политик был в курсе о бизнесе сына, то это не значит, что старший Байден «получал деньги от иностранных государств», как об этом на одних из предвыборных дебатов утверждал действующий президент США Дональд Трамп.

«Я исхожу из того, что речь идет не о самом Байдене, а о членах его семьи и о бизнес-интересах его родственников. Вполне понятно, что если бы у ФБР или у парламентской комиссии были бы факты о получении иностранных денег Байденом, то расследование уже было бы начато. Так как пока никакого расследования нет, то можно сказать, что фактов, которые могли бы стать поводом для возбуждения хотя бы какого-то дела или запуска комиссии, в распоряжении республиканцев нет. Если бы у Трампа было хоть немного информации об этом, то он обязательно бы ее использовал в качестве оружия против Байдена. Он это не применил, значит, доказанной информации у него нет», — подытожил Гавра.

Ранее новостной американский канал CNBC сообщал о лидерстве демократа Джо Байдена перед выборами в Соединенных Штатах. Опрос показал, что Байден заручился поддержкой 51% опрошенных избирателей. Это на 11% выше, чем у действующего президента США Дональда Трампа.

Выборы в стране состоятся 3 ноября 2020 года. Уже идет досрочное голосование. По итогам голосования будут избраны президент, часть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.