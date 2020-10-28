Кедми рассказал, какие страны распадутся в ближайшее время

Москва, 28 октября. Мир ждут серьезные глобальные изменения, связанные с мировым порядком и международной ситуацией, считает израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми. В эфире телеканала «ТВЦ» он объяснил, к каким переменам необходимо готовиться странам на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции, а также рассказал, каким образом изменится геополитическая карта мира, пишет «Украина.ру».

Ранее президент России Владимир Путин, во время своего выступление на заседании экспертного клуба «Валдай» высказался о пандемии коронавируса. Он заявил, что вирус Covid-19 представляет серьезную угрозу для всего человечества. Кроме того, ситуация, сложившаяся на международной арене из-за развития этого заболевания, показывает, что мировое общество находится на пороге «эпохи тектонических сдвигов во всех сферах жизни».

Яков Кедми, комментируя слова Владимира Путина, заявил, что мир может разделиться на две категории: часть государств на фоне коронавирусной инфекции распадется уже в ближайшее время, а другая часть выживет и продвинется в своем развитии.

Во время беседы с журналистами телеканала «ТВЦ» Кедми заметил, что пережить пандемию без особых последствий смогут лишь государства с крепкой и устойчивой властью. Такие страны справятся со всеми вызовами и преодолеют все возникшие проблемы.

«Но так же, как и сто лет назад, будущее будет только за странами, в которых есть устойчивая эффективная власть, которая может обеспечить устойчивость государства, решение проблем и наиболее эффективное использование потенциала этих стран», – заявил Кедми.

Другие же государства, чья власть не отличается своей устойчивостью и эффективностью, распадутся на несколько составляющих и канут в историю.

Ранее Яков Кедми подробно рассказал, почему распался СССР, а также объяснил, кто виноват в этом историческом событии.