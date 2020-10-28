Боевики ПНС Ливии отвергли предложение Башаги о срыве перемирия

Триполи, 28 октября. Арабские СМИ сообщили об отказе боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии соблюдать перемирие. Это говорит о том, что триполитанские «власти» окончательно утратили контроль над группировками, сообщает Jana-ly.

По данным источника издания, решившего остаться неназванным, поползновения ПНС легитимировать террористические группировки зашли в тупик. Главари бандформирований отказались выполнять основные условия соглашения о прекращении огня в Ливии, подразумевающие расформирование незаконных вооруженных образований.

Ранее глава «МВД» ПНС Фатхи Башага попытался обойти основные пункты документа, предложив переквалифицировать группировки в «батальоны». Однако джихадисты и лидеры радикально-исламистских объединений отвергли инициативу «министра». Примечательно, что большинство из них интегрированы в силовой блок ведомства, но фактически не подчиняются ему.

Бандформирования войдут в прямую конфронтацию с ПНС в случае, если Башага решит навязать боевикам собственную идею о переформатировании их статуса, считает информатор издания. При этом он не исключает, что «министр» может реструктурировать их путем интеграции в подразделения безопасности «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа.

Члены Совета Безопасности ООН продолжают настаивать на выполнении всех условий соглашения о постоянном прекращении огня в Ливии. Напомним, что соответствующий документ подписали участники Совместного военного комитета «5+5» 23 октября в Женеве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС подрывают перемирие и вторую ночь подряд устраивают провокации в западной части североафриканского государства. Джихадисты отказываются признавать режим прекращения огня в Ливии.