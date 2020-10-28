Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию на севере Африки с марокканским послом

Москва, 28 октября. Замглавы МИД РФ Вершинин встретился с марокканским послом Лотфи Бушаару для обсуждения ситуации на Севере Африки, сообщили в ведомстве.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин принял посла Марокко Лотфи Бушаару по его просьбе. Как был указано в пресс-релизе ведомстве, дипломаты обменялись мнениями по поводу сложившейся обстановке в Северной Арфике и Сахаро-Сахельской зоне, особо отметив задачи политико-дипломатический урегулирования конфликтных ситуаций в регионе. Вершинин подтвердил приверженность Москвы к принципам построения и углублению диалога по международной проблематике.

В частности дипломаты обсудили ситуацию в Ливии. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в сентябре в Марокко прошли вселивийские переговоры, которые заняли несколько дней. В Марокко прибыли делегаты из различных частей страны пришли к соглашению о дальнейшем распределении руководящих постов в центральном банке и наметили план политического урегулирования в Ливии.

Ранее Сергей Вершинин выразил официальную позицию МИД РФ о текущей ситуацию в сирийском Идлибе, о чем сообщил "Царьград".