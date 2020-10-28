Маруся Зверобой обозвала Зеленского «зеленой макакой» на Украине

Львов, 28 октября. Украинский волонтер Маруся Зверобой назвала президента государства Владимира Зеленского «зеленой макакой». Соответствующая видеозапись опубликована в Facebook.

На территории Львова проходит судебное заседание против парламентария Софии Фединой и волонтера Маруси Зверобой. Девушки записали в адрес президента оскорбительное видео, в котором угрожали Зеленскому смертельной расправой.

Зверобой возмутилась новостью о том, что на судебное заседание не допустят сотрудников СМИ. Она заявила, что «зеленая макака» дает допуск только журналистам телеканала «1+1», поскольку это СМИ пыталось понизить рейтинг пятого президента Украины Петра Порошенко.